Еще 15 сельских районов Удмуртии преобразуют в муниципальные округа

Депутаты приняли решение о преобразовании 15 сельских районов Удмуртии в муниципальные округа Фото: пресс-служба Госсовета Удмуртии

На очередной сессии госсовета Удмуртии депутаты приняли закон о создании новых муниципальных округов в 15 сельских районах республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Напомним, новый вид муниципального образования - «муниципальный округ», создающийся путём объединения муниципалитетов на территории сельских районов в единое муниципальное образование, был введён в нормативные документы республики в декабре 2019 года», - говорится в сообщении.

Таким образом, сейчас, с учетом принятого закона, муниципальные округа созданы на территориях всех 25 районов.

Муниципальный округ наделяется всеми полномочиями городского округа.

«В результате принятых изменений количество депутатов сельских поселений сократиться более чем на 2900 человек, но это не говорит о том, что территории не будут никем не представлены в муниципальном округе. От каждого поселения будет свой представитель в совете депутатов муниципального образования. Систему его формирования и количество депутатов каждый округ определил сам. Депутаты поселений и депутаты районных советов продолжат свою работы до сентября. В сентябре в единый день голосования пройдут выборы, и жители муниципальных округов изберут депутатов новых представительных органов», - сообщил председатель государственного совета Удмуртии Владимир Невоструев.

Согласно принятым сегодня республиканским законам на территории Удмуртии появятся 15 новых муниципальных округов: «Муниципальный округ «Балезинский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Вавожский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Глазовский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Граховский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Завьяловский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Камбарский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Каракулинский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Кизнерский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Киясовский район Удмуртской Республики», «Муниципальный округ «Красногорский район Удмуртской Республики», «Малопургинский район Удмуртской Республики», «Увинский район Удмуртской Республики», «Шарканский район Удмуртской Республики», «Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики».

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