Собака с бешенством покусала своих хозяев в Удмуртии Фото: pixabay.com

На территории Завьяловского района Удмуртии обнаружили первый случай бешенства у собаки в 2021 году. Это второй зарегистрированный случай этого заболевания у животных на территории республики с начала года. Ранее в Сарапульском районе был обнаружен заразный кот. Об этом сообщают в официальной группе администрации МО «Среднепостольское» в социальных сетях.

Собака покусала своего хозяина и его жену, а чуть позже погибла. Труп был доставлен ветеринарным специалистом в БУ УР «УВДЦ» в Ижевске где и установили, что животное болело бешенством. Пострадавших немедленно доставили в больницу.

Причиной заболевания могли стать лисы и бродячие собаки, которые иногда заходят на территорию СНТ «Маяк».

Кроме того, у супружеской пары также есть еще одна собака и кот. Установлено, что они здоровы, и им поставили приковки от бешенства.

По территории СНТ провели обход, других животных, которые потенциально могут быть больны бешенством, не обнаружено. Также на территории муниципального образования «Ягульское» Завьяловского района распоряжением главы Удмуртии введен карантин по бешенству.

Напомним, бешенство – смертельная болезнь как для животных, так и для людей. Лечения от бешенства животного не существует.

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