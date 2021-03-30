26-летний житель Ижевска отправится в колонию на 8 лет за убийство матери Фото: Диля Ахмадишина

Сегодня, 30 марта, Устиновский районный суд Ижевска назначил 26-летнему убийце матери из Ижевска наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима. А еще ему назначено принудительное лечение у врача-психиатра. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.

Преступление произошло в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года. Пьяный мужчина несколько раз ударил ножом в голову и грудь свою 61-летнюю мать. От полученных ранений женщина скончалась.

При вынесении приговора суд учел несколько обстоятельств, которые смягчили наказание: признание подсудимым вины, явку с повинной и раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а кроме того, состояния здоровья подсудимого и близких родственников.

Также учли и обстоятельства, отягчающие его вину: состояние алкогольного опьянения, в котором находился ижевчанин в момент убийства.

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