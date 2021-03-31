Трое человек скончались от коронавируса за минувшие сутки

Заболело коронавирусом в Удмуртии еще 78 человек Фото: pixabay.com

В Удмуртии в минувшие сутки от коронавируса скончались трое человек. Мужчинам было 78 лет и 71 год, женщине - 72 года. Об этом сообщает оперштаб региона.

Заболело еще 78 человек, а 76 пациентов выздоровели.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 750 случаев заражения COVID-19. Из них смогли вылечится 27 294 пациента. 385 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 967 283 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 1 785.

В республике уже вакцинировали 44 067 человек.

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