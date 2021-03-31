Эскиз стелы «Город трудовой доблести», которую установят в Ижевске, представят в мае 2021 года

На фото - эскиз-победитель конкурса Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

30 марта прошла встреча главы Ижевска Олега Бекмеметьева с разработчиками эскиза стелы «Город трудовой доблести» Денисом Стритовичем и Кириллом Сокольским. Они приехали в Ижевск, чтобы увидеть бедующее место установки объекта. Кроме того, разработчики изучат краеведческие материалы и фотографии, чтобы наполнить проект индивидуальным для нашего города смысловым наполнением. Представить эскиз горожанам планируется уже в мае 2021 года. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказ мэр города.

Кстати, эскиз разрабатывается уже на основе готового макета, который ранее стал победителем в конкурсе. Денису Стритовичу и Кириллу Сокольскому нужно будет адаптировать его под нашу площадку. Кстати, у нас стелу «Город трудовой доблести» было решено установить в сквере у Вечного огня.

На фото - эскиз-победитель конкурса Фото: со страницы главы Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

«Радует, что гости отметили преимущества выбора места установки – в сквере у Вечного огня. Им понравилась благоустроенная территория, возможность кругового трафика вокруг объекта. Установка стелы объединит весь мемориальный комплекс», - пишет Олег Бекмеметьев.

Напомним, подобные стелы будут установлены во всех городах, которые носят звание города трудовой доблести в России.

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