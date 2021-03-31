Владимир Путин поздравил фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву с медалью на чемпионате мира

Фигуристку из Удмуртии Елизавету Туктамышеву включили в состав сборной России на командном чемпионате мира Фото: пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России

Победителей и призеров чемпионата мира 2021 года по фигурному катанию поздравил президент России Владимир Путин. Он направил правительственную телеграмму и нашей фигуристке Елизавете Туктамышевой, которая привезла из Стокгольма серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба федерации фигурного катания на коньках России.

Также с успешным выступлением президент поздравил чемпионов мира в парном катании Анастасию Мишину и Александра Галлямова, чемпионку мира в женском одиночном катании Анну Щербакову и бронзовую чемпионку Александру Трусову и чемпионов мира в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Напомним, итоги прошедшего чемпионата мира стали историческими для нашей сборной. Среди девушек весь пьедестал заняли наши спортсменки. А по результатам чемпионата, Елизавета Туктамышева была включена в состав сборной России на предстоящий командный чемпионат мира.

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