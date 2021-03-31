6 апреля в Удмуртии изменится расписание шестнадцати пригородных поездов Фото: пресс-служба ППК АО «Содружество».

6 апреля в Удмуртии на один день изменится порядок курирования шестнадцати пригородных поездов. Разница с действующим расписанием будет составлять от двух до двадцати минут. Это связано с ремонтными работами на перегоне Кукмор – Коинсар. Об этом сообщает пресс-служба ППК АО «Содружество».

Изменится расписание следующих рейсов:

- № 6421 сообщением Сосновка – Казань;

- № 6422 сообщением Казань – Сосновка;

- № 6423 сообщением Кизнер – Казань;

- № 6424 сообщением Казань – Сосновка;

- № 6923 сообщением Кизнер – Казань;

- № 6924 сообщением Казань – Кизнер;

- № 6933 сообщением Ижевск – Кизнер;

- № 6934 сообщением Кизнер – Ижевск;

- № 6379 сообщением Кизнер – Вятские Поляны;

- № 6371 сообщением Ижевск – Кизнер;

- № 6513/6514 сообщением Ижевск – Янаул;

- № 6524 сообщением Янаул – Чернушка;

- № 6534 сообщением Чернушка – Красноуфимск;

- № 6372 сообщением Кизнер – Ижевск.

Кроме того, 6 апреля пригородный поезд Казань – Кукмор не будет следовать по участку Арск – Кукмор. Его перенаправят по пути Казань - Арск согласно действующему расписанию. А поезд сообщением Кукмор – Казань на участке Кукмор – Арск отменяется и будет следовать сообщением Арск - Казань согласно действующему расписанию.

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