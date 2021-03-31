Зарезавший свою мать житель Ижевска слышал голоса в голове Фото: pixabay.com

Пресс-служба прокуратуры Удмуртии сообщает, что осужденный накануне 26-летний ижевчанин, который зарезал свою мать находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которое довело его до психоза. Молодой человек видел галлюцинации и слышал голоса в голове.

Напомним, 30 марта суд Ижевска назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строго режима, а также принудительное лечение у врача-психиатра. Преступление произошло в ночь с 6 на 7 декабря 2020 года. Мужчина несколько раз ударил ножом в голову и грудь свою 61-летнюю мать.

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