В Ижевске запустили флэшмоб в защиту запертых в котокафе 12 животных

В Ижевске запустили флэшмоб в защиту 12 кошек, которые заперты в здании

Официальная группа котокафе «Мяуленд» в Ижевске запустила флэшмоб в защиту 12 кошек, которые до сих пор находятся внутри здания практически в заложниках. Жителей города попросили выкладывать фото своих домашних питомцев в социальные сети со специальными хэштегами - #спасите #кошкивбеде #нужнапомощь #мяулэндижевск. Таким образом владелица собирается привлечь внимание общественности к проблеме и придать ей огласку.

Напомним, Марину Шергину, владелицу котокафе «Мяуленд», не пускают в арендуемое помещение. Девушка не может попасть в заведение из-за долга, якобы накопившегося в прошлые годы. Сумма - 250 тысяч рублей. Внутри осталось 12 кошек, которых ранее спасли волонтеры. На место после заявления выезжали сотрудники МВД и ветеринары. Они сообщили, что жизни и здоровью животных ничего не угрожает.

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