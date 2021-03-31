Видео: драка с участием сотрудника супермаркета завязалась в центре Ижевска

Драка с участием сотрудника супермаркета завязалась в центре Ижевска

Накануне, 30 марта, в группе «Типичный Ижевск» во «Вконтакте» появилось видео очевидца, на котором запечатлена драка между сотрудником супермаркета в зеленой форменной безрукавке и неизвестным мужчиной в черной куртке. Инцидент произошел посреди дня в центре города - недалеко от трамвайной линии на перекрестке Ленина и Карла Маркса.

На кадрах видно, что сначала мужчин пытаются разнять сотрудники магазина. Однако это не помогает, и драка продолжается. Вокруг, наблюдая, толпятся жители города. В какой-то момент схватка накаляется до таких пределов, что мужчина в черной куртке начинает бить ногами по голове и животу сотрудника магазина. В этот момент в драку вмешивается еще один человек - мужчина подбегает со стороны проезжей части и бьет ногой в спину, стоящего у забора продавца. В этот момент мужчина в зеленой безрукавке рашет скрыться внутри супермаркета. На этом видео заканчивается.

В комментариях жители Ижевска стали бурно обсуждать произошедшее. Некоторые предполагают, что драка случилась потому, что таким образом сотрудники магазина пытались наказать вора.

«Воровайки украли товар вот им и попало», - комментирует ситуацию Данил Александрович (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены).

Кроме того, комментаторов возмутило поведение очевидцев драки, которые не попытались прийти на помощь сотруднику магазина.

«А что люди стоят смотрят?», - задается вопросом Алексей Гавшин.

«Вот это самое страшное, убъют и никто не поможет...», - отвечает ему Светлана Соковнина.

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