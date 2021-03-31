С 1 апреля 2021 года в Удмуртии будут назначать повышенные выплаты на детей от 3 до 7 лет

С 1 апреля 2021 года в Удмуртии будут назначаться повышенные выплаты на детей от 7 до 3 лет Фото: Ульяна Колмогорова

10 марта 2021 года президент России подписал указ, согласно которому изменяется величина прожиточного минимума, которая определяла размер выплат на детей от 3 до 7 лет.

В 2021 году в Удмуртии увеличился прожиточный минимум на детей. Теперь он составляет 10 674 рубля, тогда как в конце 2020 года этот показатель составлял 10 518 рублей. Сейчас размер выплаты будет определяться исходя из величины прожиточного минимума на детей в республике на 2021 год. Кроме того, предусмотрен ежегодный перерасчет выплаты с 1 января, исходя из ежегодного изменения величины прожиточного минимума для детей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В 2021 году величина прожиточного минимума на детей в Удмуртии составляет 10 674 рублей. А еще с 1 апреля 2021 года эту льготу можно будет поучать в повышенном размере - 8 005,50 рублей. Такая надбавка предусмотрена для семей, чей доход с учетом назначенной выплаты в размере 5 337 рублей, не достигнет регионального прожиточного минимума на душу населения.

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