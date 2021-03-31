Сформируется ли иммунитет у жителей Ижевска, если они ввели только один компонент вакцины от коронавируса

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) третий день марафона здоровья. В прямом эфире с 14:03 до 14:44 главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина.

Она расскажет, есть ли сейчас в Удмуртии вакцина и всем ли ее хватает. Кроме того, обсудим, что будет, если не прийти в назначенное время на вакцинацию и сформируется ли иммунитет, если введен только первый компонент вакцины.

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках марафона здоровья врач-ортодонт Кристина Попцова уже ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов. А врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде.

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