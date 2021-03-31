В Ижевске осудят 40-летнего мужчину, который надругался и убил свою сожительницу Фото: pixabay.com

Сотрудники следственного отдела по Индустриальному району Ижевска СУ СК по Удмуртии закончили расследование уголовного дела против 40-летнего ижевчанина. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть и насильственных действия сексуального характера по отношению к своей сожительнице. Дело направленно в суд с обвинительным заключением. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Удалось установить, что 20 января 2021 года мужчина и женщина выпивали в квартире на Воткинском шоссе. В ходе застолья между ними произошел конфликт. Обвиняемый начал избивать свою сожительницу, а также надругался над ней. В итоге потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.

Сотрудники правоохранительных органов собрали всю необходимую доказательную базу. Для этого они провели осмотр места происшествия, допросили обвиняемого и свидетелей, а еще провели медицинскую, биологическую и иные судебные экспертизы.

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