Российская поэтесса Вера Полозкова приехала в Ижевск в рамках юбилейного тура

Сегодня, 31 марта, известная российская поэтесса Вера Полозкова приехала в Ижевск. В нашем городе она находится в рамках своего юбилейного тура (6+). Девушка представит свою новую книгу «Работа горя» и программу, созданную при участии композитора Александра Маноцкова.

В своих социальных сетях она поделилась фото, на котором видно Свято-Михайловский собор и водонапорную башню, которая стоит на центральной площади Ижевска, а также музей имени Калашникова.

«Ижевск, здравствуй!», - подписала фото поэтесса.

Кроме того, ранее Вера Полозкова записала видеоприглашение для ижевчан.

«Мы очень хотим вас видеть и показать все то, что мы написали за последние полгода, все то, чем мы гордимся, что нас радует и вдохновляет», - говорит девушка на видео.

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