Организатор просветительского проекта из Удмуртии стал героем фильма Юрия Дудя

Уроженец Воткинска образовывает детей в провинции

Сегодня, 31 марта, на канале «вДудь» в YouTube» появилось новое видео «Как просвещение может менять провинцию». Героем программы стал уроженец Воткинска Александр Братчиков. Молодой человек – разработчик и преподаватель, который запустил уникальный просветительский проект «Кружок». Менее чем за сутки новый выпуск собрал уже почти 500 тысяч просмотров.

«Они давно живут в Москве, работают на интересных и высокооплачиваемых работах, но свободное время тратят на поездки в очень далекие и не очень известные места. Несколько раз в год они приезжают в регионы и устраивают для местных подростков недельные школы по веб-разработке, а также музыке, архитектуре, медиа. Обучение совершенно бесплатное», - рассказывает в предисловии к выпуску блогер Юрий Дудь.

«Кружок» просвещает детей и подростков в малых городах и глухих селах. По итогам работы ребята создают сайты, записывают музыкальные альбомы и выпускают газеты. Идея проекта появилась в 2017 году, когда Александр вернулся в свой родной город и почувствовал потребность поделится знаниями, которые он приобрел с подрастающим поколением.

В видео организаторы рассказывают не только о своем объединении, но и поднимают современные проблемы России, связанные с просвещением и образованием. Так, они много говорят о работе директоров и учителей провинциальных школ.

«Когда я о них говорю, мне хочется сказать, что это невероятные люди. Потому что положение учителей в современных российских школах незавидное – когда ты получаешь 12 тыс. руб. в месяц и работаешь 6-7 дней в неделю, очень легко потерять искру. Система устроена таким образом, когда, как мне кажется, очень сложно сохранить горящие глаза», - рассказывает Александр Братчиков.

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