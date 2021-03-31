Приемная мать из Ижевска, у которой биологические родители похитили ребенка, обратилась на Первый канал

Две семьи разбираются в том, кто имеет больше прав на ребенка

30 марта на Первом канале вышел очередной выпуск программы «Пусть говорят» (16+). В этот раз в основу передачи легла громкая история семейной пары из Ижевска, которая незаконно удочерили девочку из Ярославля, забрав ребенка по объявлению в интернете еще в 2014 году. Но в уже летом прошлого года биологические родители малышки решили вернуть себе ребенка и вырвали ее прямо из рук «приемной» матери. Две семьи пришли в студию федерального канала, чтобы понять, кто имеет больше прав на ребенка.

История «удочерения»

История началась в 201 году. Тамара, биологическая мать девочки, узнала, что беременна во второй раз. Однако обеспечить еще одного ребенка она бы не смогла, поэтому просто решила опубликовать в интернете объявление о том, что готова отдать свою малышку после рождения. Так, Виктория и Олег из Ижевска узнали о судьбе девочки и решили откликнуться на объявление. Женщина долго не могла завести детей, а традиционное удочерение из детдома не рассматривали, так как ее супруг был ранее судим. Долгожданную малышку назвали Златой.

Виктория и Олег

«Она меня спасла от самоубийства. Отношения с мужем были тяжелые. Я была на грани. Моему ребенку было около года, когда я узнала, что беременна вторым. Муж очень часто оставлял меня одну. Я понимала, что ребенку нужно то, чего я не могу дать», – рассказывает Тамара.

Тамара- биологическая мать Златы

Эта история настолько невероятная, что она шокировала повидавшего многое Дмитрия Борисова – ведущего программы.

«Вы выглядите как вполне адекватная женщина. Но то, что вы сейчас нам говорите... Я понять не могу, вы над нами прикалываетесь или что?», - говорит он.

Еще более необычной эту историю делает тот факт, что пока Злату нужно было кормить грудью обе семьи жили вместе в одной квартире. Кроме того, в свидетельстве о рождении матерью записали Тамару – биологическую мать девочки, а вот в графу отец внесли имя приемного отца Олега.

Мотивы похищения

Когда Тамара отдавала дочку в другую семью, своим родственникам она сказала, что ребенок умер. Но в начале 2019 года она все же рассказала мужу всю ситуацию. Они решили, что хотят вернуть своего ребенка обратно, однако Виктория возвращать дочь отказалась. Тогда биологические родители решили похитить Злату и вырвали ее из рук приемной матери прямо на улице.

Кадр похищения ребенка на улице

«У ребенка в этот момент произошел зажим сознания и внутренний спазм. Конечно, потом это запечалится в памяти. У нас есть возможность договариваться, почему это так? Почему насильственным способом? Почему не подумали про чувства и состояние ребенка?» – комментирует похищение психолог.

Что сейчас?

Олег ушел от Виктории после удочерения Златы. Теперь у женщины новый муж Вячеслав и она ждет от него ребенка. Однако про Злату приемная мать не забывает, она плакала всю программу и просила вернуть ей девочку.

Ольга с новым мужем Вячеславом ждут ребенка

«Я три года с девочкой. Верни ребенка нам! Это наш ребенок!» – с криком подходит к Тамаре новый муж приемной матери.

Это дело сейчас находится в Ярославском суде.

«Уголовное дело направлено в суд. Ребенок вместе с отцом проживает Ярославле, его жизни и здоровью ничего не угрожает», – прокомментировал старший помощник руководителя СУ СКР по Ярославской области Евгений Сучков.

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