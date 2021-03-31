На набережной Ижевска убрали знак «Въезд запрещен» Фото: Архив «КП» в Ижевске

В группе «Благоустройство г. Ижевска» во «ВКонтакте» жительница Ижевска сообщила, что на набережной Ижевска убрали знак «Въезд запрещен».

«Снят знак «кирпич» на набережной», - пишет Анютка Орлова.

Скриншот карты девушка приложила к посту Фото: скриншот

Судя по карте, которую девушка приложила к своему посту речь идет о знаке, который стоял на повороте с набережной Зодчего Дудина на переулок Широкий. Свернув на эту дорогу можно будет попасть на улицу Максима Горького. В сотне метров от этого поворота находится Дом-музей Пастухова.

Однако, на Яндекс.Картах информацию еще не обновили. Там жители могут увидеть, что движение по набережной Зодчего Дудина после поворота на переулок Широкий запрещено.

Яндекс.Карты Фото: скриншот

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