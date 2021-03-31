Дочь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассказала о его состоянии: «Ниже пояса не двигается»

30 марта экс-главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с состоянием здоровья освободили от заключения Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Старшая дочь освобожденного от заключения экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассказала о его состоянии здоровья, после встречи с отцом. Она поделилась информацией с «Ъ-Удмуртия».

«Вчера его нам дали. Сегодня увиделись. Истощен, очень сильно похудел. В сознании, но речь заторможена, ниже пояса не двигается. Не верится, что такие изменения с человеком произошли за два месяца. В дальнейшем предстоят обследования и, при возможности, операции»,— сообщила госпожа Сирик.

Напомним, 30 марта экс-главу Удмуртии Александра Соловьева в связи с состоянием здоровья освободили от заключения. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Тогда осужденный и его адвокат подали апелляцию, которую суд рассмотрел, но оставил наказание без изменений. После вынесения окончательного приговора бывшему главе стало плохо и его отправили в кардиологию. Однако позже дочь 70-летнего политика сообщила, что бывший руководитель республики попал в реанимацию и к нему не пускают родственников. В интернете даже появились слухи о смерти политика. Позже Александр Соловье попросил суд освободить его от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья, суд его ходатайство удовлетворил.

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