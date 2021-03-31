39-летний житель Ижевска на шесть с половиной лет отправится в колонию за изнасилование молодой девушки Фото: pixabay.com

39-летний житель Ижевска отправится в колонию на шесть с половиной лет за изнасилование 21-летней девушки. Такое решение вынес суд, сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

В ночь с 14 на 15 июля 2020 года осужденный встретил потерпевшую на улице 10 лет Октября в Ижевске. В этот момент он был пьян. Мужчина напал на молодую девушку, начал душить и затащил в лес. Напуганная жертва начала кричать, тогда преступник, угрожая убийством, изнасиловал ее. После чего скрылся.

Делом занялись следователи следственного отдела по Индустриальному району совместно с полицейскими. Они провели комплекс оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Благодаря этому им удалось быстро установить личность преступника и собрать необходимую доказательную базу.

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