Когда в Удмуртию привезут вакцину «ЭпиВакКорона»

Внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина Фото: Архив «КП» в Ижевске

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) в рамках марафона здоровья внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина ответила на вопросы жителей про вакцинацию.

Из нашего подкаста вы узнаете: почему образовываются очереди на вакцинацию? как с этим работает минздрав? как часто вакцину поставляют в Удмуртию? и привезут ли «ЭпиВакКорону»?

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках марафона здоровья врач-ортодонт Кристина Попцова уже ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов. А врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Ярослав Балобанов покидает пост директора УКС

Российская поэтесса Вера Полозкова приехала в Ижевск в рамках юбилейного тура