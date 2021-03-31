В Удмуртии задержан подозреваемы в убийстве односельчанина из-за ревности Фото: pixabay.com

В Увинском районе Удмуртии задержали 44-летнего подозреваемого в убийстве. По версии следствий, ранее неоднократно судимый мужчина совершил преступление на почве ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Установлено, что 30 марта 2021 года мужчины выпивали алкоголь в квартире потерпевшего в селе Нылга Увинского район. Между ними произошла ссора на почве ревности. Подозреваемый множество раз ударил своего односельчанина в грудь ножом. Тот скончался на месте от полученных ранений.

Против жителя Удмуртии возбудили уголовное дело.

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