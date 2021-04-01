Суд в Удмуртии рассмотрит дело 11 участников преступного сообщества, торговавшего наркотиками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В суд с обвинительным приговором направленно уголовное дело по обвинению 11 жителей Удмуртии, Башкортостана и Пермского края, которые состояли в преступном сообществе и занимались сбытом наркотиков в крупном размере. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что несколько месяцев преступное сообщество продавало запрещенные вещества через интернет магазин. Трое обвиняемых были региональными курьерами, которые покупали наркотики и сбывали их закладчикам. Отмечается, что участники сообщества лично знакомы не были, а лишь общались через интернет.

Их удалось задержать в конце 2020 года сотрудникам УНК МВД по Удмуртии. Силовую поддержку им оказали бойцы Росгвардии.

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