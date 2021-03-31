9-й день после убийства 11-летней девочки в Удмуртии: психологи оказывают помощь знакомым погибшего ребенка

9-й день после убийства 11-летней девочки в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Детский омбудсмен Ольга Авдеева рассказала «Комсомолке», что после убийства 11-летней девочки в Сарапуле, для родителей детей, которые учились вместе с погибшим ребенком провели разъяснительные беседы о дальнейшем поведении. Им пояснили, как общаться с детьми, чтобы у тех не осталось травм.

«Мы были готовы, и сейчас готовы оказать психологическую помощь всем нуждающимся. Родителям было разъяснено, как правильно себя вести, чтобы ребенок не получил травму. Все на сегодня сделано, каких-то сигналов, что нужна помощь, не поступало», — говорит Ольга Авдеева.

Сейчас проверку по этому делу проводит прокуратура, однако результатов на данный момент нет.

Напомним, тело ребенка нашли ночью 22 марта, в квартире на улице Азина в Сарапуле. Началось следствие. На место, в Сарапул, выезжала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева. Она сообщила «Комсомолке», что были проведены беседы директором и учителями школы. А администрация Сарапула и администрация школы готовы оказать помощь в организации похорон. Чуть позже возбудили второе уголовное дело, которое также расследуется в данный момент. А соседи девочки, прокомментировали произошедшее нашему журналисту.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дочь экс-главы Удмуртии Александра Соловьева рассказала о его состоянии: «Ниже пояса не двигается»

39-летний житель Ижевска на шесть с половиной лет отправится в колонию за изнасилование молодой девушки