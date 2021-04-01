Видео: лыжник из Удмуртии устроил драку на финише чемпионата России

Лыжник из Удмуртии устроил драку на финише чемпионата мира

Команды Удмуртии и Татарстана дисквалифицировали в полуфинале на чемпионате России по лыжным гонкам из-за неспортивного поведения. После окончания командного мужского спринта наш лыжник Владислав Афанасьев и Антон Быков из Татарстана решили выяснить отношения.

На кадрах трансляции с гонки видно, что Антон Быков, пересек финишную линию, проиграв нашему спортсмену. Однако, судя по всему, такой результат его не устроил, и он решил выяснить отношения с Владиславом Афанасьевым, при этом пнул его. В ответ лыжник из Удмуртии ударил своего соперника палкой.

Сейчас ведется расследование случившийся ситуации.

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