В марте в ходе межгосударственной операции в Удмуртии задержали 27 разыскиваемых преступников Фото: pixabay.com

В марте 2021 года в Удмуртии прошел первый этап межгосударственного оперативно - профилактического мероприятия «Розыск». Сотрудникам правоохранительных органов республики удалось задержать 27 разыскиваемых преступников. Причем, десять из них разыскивались за уклонение от отбывания наказания. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Кроме того, сотрудники МВД Удмуртии задержали шесть должников, которые уклонялись от службы судебных приставов.

А еще, полицейские региона нашли 20 без вести пропавших человек. Среди них 41-летний ижевчанин, которого искали с 2018 года по всей стране.

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