В Удмуртии 1 апреля от коронавируса скончалась пенсионерка Фото: Сергей ГРАЧЕВ

По данным оперштаба региона на 1 апреля, в Удмуртии от коронавируса скончалась 65-летняя женщина. А количество заболевших и выздоровевших оказалось равным и составило 77 человек.

За все время пандемии в республике зарегистрировали уже 30 827 случаев заражения COVID-19. Из них смог вылечится 27 371 пациент. 386 жителей, к сожалению, скончались.

Всего в Удмуртии провели 970 333 исследования на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки - 3 050.

В республике уже вакцинировали 45 321 человека.

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