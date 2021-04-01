На улице Азина в Ижевске водитель без прав врезался в автомобиль пожилого мужчины

Два автомобиля столкнулись на перекрестке в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне вечером, 31 марта, на улице Азина в Ижевске столкнулись автомобили Ford и «Шевроле». Первым управлял 34-летний мужчина без прав. На перекрестке он не уступил дорогу машине, за рулем которой находился 61-летний мужчина. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Вследствие удара пострадала 57-летняя женщина - пассажир автомобиля «Шевроле». Ее пришлось увезти в больницу.

На данный момент проводится расследование - устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

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