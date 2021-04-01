Удмуртия примет первенство ПФО по боксу среди девочек

Удмуртия примет первенство ПФО по женскому боксу среди детей Фото: pixabay.com

Накануне, 31 марта, в Удмуртии стартует первенство Приволжского федерального округа по боксу среди женщин. В республику прибыли 250 спортсменок и 100 тренеров из 14 субъектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В соревнованиях примут участие дети от 13 до 16 лет. Продлится турнир до 4 апреля и станет отборочным этапом на первенство России.

Кроме этого, в Ижевске сейчас проходит первенство ПФО среди юниоров и юниорок от 19 до 22 лет. Соревнования являются частью всероссийской спартакиады молодежи Приволжья.

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