Карта распространения коронавируса на 1 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 1 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба региона на 1 апреля, в Удмуртии от коронавируса скончалась 65-летняя женщина. А количество заболевших и выздоровевших оказалось равным и составило 77 человек.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 705

Воткинск - 1 336

Глазов - 1 725

Можга - 1 198

Сарапул - 1 123

Завьяловский район - 1 735

Алнашский район - 597

Балезинский район - 468

Вавожский район - 281

Воткинский район – 350

Глазовский район - 313

Граховский район - 193

Дебесский район - 263

Игринский район - 699

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 308

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 469

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 359

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 222

Увинский район - 800

Шарканский район - 532

Юкаменский район - 252

Якшур-Бодьинский район - 455

Ярский район - 271

В республике уже вакцинировали 45 321 человека.

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