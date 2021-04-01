Фотофакт: родители в Ижевске занимают очереди у школ для записи в первый класс

Родители в Ижевске занимают очереди у школ для записи в первый класс Фото: Архив КП

Сегодня утром, 1 апреля, ижевчане заметили странные скопления людей около школ в городе. Однако такая ситуация в нашем городе традиционна и сезонная и связана она с началом записи детей в первый класс.

Именно сегодня стартовал прием заявлений от родителей будущих школьников. Мы уже рассказывали, что в 2021 году сделать это можно аж четырьмя способами, и для этого вовсе не обязательно стоять в очередях. Однако, некоторые жители все же предпочитают традиционный способ - приходят в школу лично. Из-за этого и образовываются очереди около учебных заведений.

В одном из родительских чатах ижевчан обсуждают тот факт, что жители готовы стоять в очередях даже по ночам, а иногда и по несколько ночей и дней подряд.

В одном из родительских чатах ижевчан обсуждают тот факт, что жители готовы стоять в очередях даже по ночам Фото: скриншот

Однако судя по фотографиям, сейчас очереди около школ не такие уж и большие.

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