Фотофакт: родители в Ижевске занимают очереди у школ для записи в первый класс

Родители в Ижевске занимают очереди у школ для записи в первый класс
Фото: Архив КП
Сегодня утром, 1 апреля, ижевчане заметили странные скопления людей около школ в городе. Однако такая ситуация в нашем городе традиционна и сезонная и связана она с началом записи детей в первый класс.
Именно сегодня стартовал прием заявлений от родителей будущих школьников. Мы уже рассказывали, что в 2021 году сделать это можно аж четырьмя способами, и для этого вовсе не обязательно стоять в очередях. Однако, некоторые жители все же предпочитают традиционный способ - приходят в школу лично. Из-за этого и образовываются очереди около учебных заведений.
В одном из родительских чатах ижевчан обсуждают тот факт, что жители готовы стоять в очередях даже по ночам, а иногда и по несколько ночей и дней подряд.
В одном из родительских чатах ижевчан обсуждают тот факт, что жители готовы стоять в очередях даже по ночам
Фото: скриншот
Однако судя по фотографиям, сейчас очереди около школ не такие уж и большие.
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