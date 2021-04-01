Фигуристка из Ижевска Алина Загитова стала прообразом для новой куклы известной фирмы

Уменьшенная копия спортсменки будет на коньках Фото: https://www.instagram.com/toyru_official/ Фото: скриншот

Сегодня, 1 апреля, в своем «Инстаграме» крупный интернет магазин игрушек опубликовал фотографию новой куклы «L.O.L. Surprise!». Интересно в ней то, что ее прообразом стала олимпийская чемпионка из Ижевска Алина Загитова.

Уменьшенная копия спортсменки - это миниатюрная кареглазая брюнетка на коньках Она одета в красный берет и пальто, под которым скрывается серебристое платье. Образ дополняет жемчужное ожерелье и белые колготки.

Назвали куклу - Алиной.

«Волшебная Алина научит тебя быть сильнее, побеждать и играть в команде» - написано в описании к фото в профиле магазина.

В продажу кукла долна поступить к лету. В комментариях к посту люди уже активно изъявляют желание заполучить себе такую симпатичную игрушку. Большинству кукла понравилась, однако некоторые внимательные жители отмечают, что уменьшенная копия не очень похожа на саму фигуристку. Кроме того, девушка никогда не появлялась в таком образе на публике, заявляют комментаторы. Им кажется, что было бы логичнее нарядить куклу в один из победных образов с соревнований Алины Загитовой.

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