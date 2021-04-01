Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля посетил усадьбу Чайковского в Удмуртии Фото: Музей-усадьба П.И.Чайковского

Ведущий РЕН ТВ Сергей Доля посетил музей-усадьбу П.И.Чайковского в Воткинске. Там он снимал сцены для своей программы «Невероятно интересные истории» (16+) на РЕН ТВ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мы уже рассказывали, что известный журналист прилетел в Удмуртию, чтобы сделать большой фильм о нашем регионе. Он со своей съемочной группой уже побывал в Ижевске, Сарапуле, Игринском районе и Воткинске.

Съемки в музее станут частью его большого фильма про нашу республику Фото: Музей-усадьба П.И.Чайковского

Кроме работы, Сергей Доля успевает и отдыхать. Он уже оценил Удмуртию, как прекрасный регион для туристов. Здесь его накормили перепечами и табанями и научили играть в чужонбол.

«Люди - главное сокровище Удмуртии», - признался телеведущий.

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