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Происшествия1 апреля 2021 12:40

Орудия убийства – бутылка и скакалка: житель Ижевска надругался и лишил жизни девушку

Дело направленно в суд
Анна Митрофанова
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Житель Ижевска надругался и лишил жизни девушку, используя стеклянную бутылку и скакалку

Фото: pixabay.com

В суд направленно уголовное дело по обвинению жителя Ижевска в насилии и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Следствие установило, что в ночь с 20 на 21 января 2021 года обвиняемый вместе со своей знакомой распивали алкоголь. Между ними произошел конфликт. Мужчина вооружился скакалкой и стеклянной бутылкой и стал избивать ими женщину. Она получила множественные удары в область головы, тела, рук и ног. После этого он надругался над пострадавшей.

Впоследствии она скончалась от полученных травм.

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