6 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парада Победы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
с 6 апреля еженедельно по вторникам и четвергам у администрации Ижевска начнутся репетиции Парада Победы к 9 мая. Они продлятся до 20 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.
В эти дни перекроют парковку перед зданием администрации.
Отмечается, что все участники парада - военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, учащиеся кадетских классов, представители ветеранских организаций, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе и на самом мероприятии 9 мая.
В 2021 году парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется в 09:00 на Центральной площади.
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