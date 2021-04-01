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Общество1 апреля 2021 13:10

6 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парада Победы

Они будут проходить по вторникам и четвергам
Анна Митрофанова
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6 апреля в Ижевске начнутся репетиции Парада Победы

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

с 6 апреля еженедельно по вторникам и четвергам у администрации Ижевска начнутся репетиции Парада Победы к 9 мая. Они продлятся до 20 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

В эти дни перекроют парковку перед зданием администрации.

Отмечается, что все участники парада - военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, учащиеся кадетских классов, представители ветеранских организаций, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе и на самом мероприятии 9 мая.

В 2021 году парад, посвящённый Дню Победы в Великой Отечественной войне, традиционно начнется в 09:00 на Центральной площади.

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