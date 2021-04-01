Поэтесса Вера Полозкова в Ижевске рассказала, как забыть бывшего

Вера Полозкова в Ижевске Фото: Вероника Суворова

31 марта перед ижевчанами выступила популярная поэтесса Вера Полозкова. Незадолго до начала концерта она побывала в эфире радио Адам (104.5 FM, 12+), где рассказала о том, как родилась идея концертной программы и ответила на некоторые вопросы слушателей.

Ижевск встретил любимой погодой

В день приезда поэтессы погода в Ижевске испортилась - шквалистый ветер, мокрый снег. Но погода, видимо, сделала подарок для Полозковой.

«Я ужасно люблю снег, ужасно люблю вообще осадки. Это для меня. Шквальный тропический дождь какой-нибудь, грозища. Мне очень спокойно, потому что в этот момент ты освобождаешься от любой необходимости действовать. Ты можешь проводить свой день как угодно, потому что мир уже сам собой занимается: в нем идет снег, гроза… И ты освобожден от любой жесткой заданности, ты сам себе предоставлен», - призналась Вера.

Как появилась новая концертная программа?

«В этот раз у нас очень классная новая программа, которой я очень горжусь. Я примерно 10 лет ходила за своим соавтором Сашей Маноцковым, русским композитором, с вопросом, когда он напишет песню на мой текст. И вот на карантине, когда Сашина жена Юля, прекрасный книжный график, собирала мою книжку, у нее по всей квартире лежали тексты мои, и она бесконечно о них думала. И тут просто они начали попадаться Саше на глаза. И он сказал: «Ну давай одну песенку напишем…». Через неделю их было 12. Так и придумалась эта программа», - поделилась поэтесса.

Как настраивается на концерт?

«Я сажусь в самолет, и я уже сразу переключаю режим. Есть два очень разделенных контекста моей жизни. Либо я родитель троих очень маленьких детей, которые как обезьянки из мультика носятся от одного к другому, пытаясь выхватить все опасные предметы. Либо человек, который летит делать любимую работу с любимыми людьми»

«Демоны, названные по имени, больше тебя не пугают»

Один из вопросов слушателей эфира звучал так: «Как дошли до поэзии? Что-то случилось в жизни?». И вот каков ключ к поэтическому миру:

«Определенно что-то случилось. И начало случаться прямо очень рано. Если вкратце, то случилось открытие, что без того, чтобы обо всем этом писать, невозможно все это пережить. Этого так много, это так распирает, все это жизненное вещество. И что если его не описывать, не фиксировать, не структурировать, то оно в какой-то момент затопит тебя с головой. И вот для того, чтобы справится с этим, справиться с потоком времени, пришлось научиться писать стихи. Демоны, названные по имени, больше тебя не пугают. Ты больше не мучаешься этим, а ты поговорил с этим. И ты расставил все точки над и. Теперь это текст. Теперь это стало сюжетом, это больше не о тебе», - признается Вера Полозкова.

В творчестве поэтессы много лирики про расставания, поэтому один из вопросов слушателей звучал так: «Как забыть бывшего?».

«Плохая новость в том, что вы не забудете. Если не придет человек, как в «Людях в черном» (12+) с фонариком, который сотрет вообще все. Но из того, что случилось и хочется забыть, можно сделать много классных вещей. Потому что у вас в руках очень классная фактура. Можно нарезать много разных дурацких баечек и историй об этих отношениях, прямо черных анекдотов. Я обычно так и делаю, для того, чтобы смириться. Можно написать короткую пьесу, даже грустную. Можно устроить девичник, чтобы все рассказывали душераздирающие истории о своих бывших. В общем, это очень богатая сюжетная и человеческая фактура. Больше того, раз этот человек «бывший», то вы теперь знаете как не надо. И будете теперь отталкиваться в следующий раз, когда судьба предоставит вам какую-то новую невероятную историю», - посоветовала поэтесса.

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