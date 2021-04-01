15-летнего подростка ищут в Удмуртии

Фото: ПСО «Регион 18»

30 марта 15-летний Кирилл Булдаков вышел из дома на улице Холмогорова в селе Ягул Завьяловского района Удмуртии. Он отправился в неизвестном направлении, и так и не вернулся. Теперь его разыскивают волонтеры.

Запись появилась в группе ПСО «Регион 18». Они сообщаю, что юноша был одет в серую куртку с мехом на капюшоне, черные штаны и белую кофту с капюшоном. Также у подростка был с собой коричневый рюкзак.

30 марта 15-летний Кирилл Булдаков вышел из дома на улице Холмогорова в селе Ягул Фото: ПСО «Регион 18»

Рост Кирилла 173-175 сантиметров, телосложение - худощавое.

Всех, кто видел молодого человека или что-то знает о его местонахождении просят обращаться в полицию или звонить по телефону 8 951 195 29 71.

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