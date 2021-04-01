56-летнего дворника в Удмуртии обвиняют в содержании наркопритона

56-летнего дворника в Удмуртии задержали по подозрению в содержании наркопритона Фото: pixabay.com

В Сарапуле задержали 56-летнего дворника одного из городских предприятий по подозрению в содержании наркопритона. Сообщается, что ранее мужчина был уже судим за хранение запрещенных веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Отмечается, что подозреваемый и его сожительница несколько месяцев пускали в свою квартиру наркозависимых лиц для употребления и изготовления различных веществ.

Полицейские провели осмотр жилища и нашли там шприцы, а также вещества и посуду, предназначенные для изготовления запрещенного вещества.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того, административные протоколы составили против троих посетителей притона, которые находились там в момент задержания.

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