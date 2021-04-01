Девушка погибла под колесами авто на улице Горького в Ижевске

Автомобиль насмерть сбил девушку в Ижевске Фото: предоставлено очевидцем

Вечером 1 апреля очевидцы сообщили, что на улице Горького в Ижевске автомобиль насмерть сбил девушку.

«Тело лежало под пледом, было видно кровь», - рассказала ижевчанка, ставшая свидетельницей трагедии.

ДТП со смертельным исходом подтвердили в ГИБДД.

«В 17:30 на улице Горького, напротив дома №53 автомобиль «Шевроле» под управлением девушки 1996 года рождения наехал на пешехода. Она получила смертельную травму, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства устанавливаются», - сообщил Александр Мельников, начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии.

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