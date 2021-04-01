На федеральном сервисе произошла ошибка из-за количества заявок для записи в первый класс Фото: скриншот

Сегодня, 1 апреля, открыли запись в школы для будущих первоклассников. Одним из возможных способов подачи заявления стала регистрация через региональный портал Госуслуг. Однако из-за большого количества заявлений на сайте произошла ошибка, и родители не могли авторизоваться.

В министерстве информатизации и связи Удмуртии сообщили, что сбой произошел именно на федеральном уровне - на сервисе ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации).

В настоящее время проводятся работы по восстановлению работы сервиса.

«Портал Государственных услуг Удмуртской Республики работает в штатном режиме», - заявили в министерстве.

Напомним, некоторые жители предпочли традиционный способ и приходят для записи в школу лично. Из-за этого около учебных заведений сегодня с утра образовались очереди. При этом в 2021 году для родителей доступно четыре способа записи в первый класс.

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