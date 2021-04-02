В Удмуртии установили мемориальную доску в память о поэте Константине Яковлеве

Фото: пресс-служба госсовета Удмуртии

31 марта в деревне Кузебаево Алнашского района в Удмуртии установили мемориальную доску в память о удмуртском прозаике, драматурге и поэте, одном из основоположников государственности Удмуртии Константине Яковлеве. Она появилась на Кузебаевской школе, которая с 2004 года носит его имя, сообщает пресс-служба госсовета региона.

В этот же день в учебном заведении состоялась презентация книги, посвященной Константину Яковлеву.

Кроме того, в этот же день в школе прошла презентация книги, посвящённой удмуртскому прозаику, драматургу и поэту, одному из основоположников государственности Удмуртии.

«Долгое время его имя было забыто.... В один день с Кузебаем Гердом он был арестован, а затем расстрелян... Какое счастье, что среди земляков сохранилась память об этом удивительно талантливом и одарённом человеке», - отметила председатель постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре, туризму и национальной политике Татьяна Ишматова.

СПРАВКА КП

Константин Яковлев внёс большой вклад в развитие удмуртской литературы. Константин Яковлев был одним из инициаторов и организаторов Первого Всероссийского Съезда удмуртов, на котором было принято историческое решение о добровольном вхождении удмуртского народа в состав РСФСР. 17 мая 1932 года Константин Яковлев был арестован по делу Кузебая Герда и осужден. Казнен в один день с Кузебаем Гердом – 1 ноября 1937 года на Соловецких островах, в урочище Сандормох. Реабилитирован посмертно в 1956 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

С 1 апреля по 31 мая в Ижевске не будут штрафовать за парковку на газонах

78 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки