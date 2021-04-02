32-летний житель Ижевска задержан за попытку поджога дома знакомой

Житель Ижевска облил крыльцо дома знакомой бензином и поджег Фото: pixabay.com

32-летнего неработающего жителя Ижевска задержали по подозрению в попытке поджога частного дома его знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Вечером мужчина пришел в гости к женщине, которая проживает в частном секторе Первомайского района. Однако она отказалась впускать его в дом. Тогда подозреваемый вылил на крыльцо канистру бензина и поджег. После этого он скрылся.

Повезло, что огонь увидел один из жителей этого дома и успел вовремя потушить.

Против ижевчанина возбудили уголовное дело. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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