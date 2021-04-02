Член Общественной палаты Ижевска Сергей Стрелков назначен заместителем генсекретаря федерации бокса России

Вице-президент Удмуртской Федерации бокса Сергей Стрелков назначен заместителем генсекретаря федерации бокса России Фото: Архив «КП» в Ижевске

1 апреля руководитель дирекции федерации бокса России в Приволжском Федеральном округе, вице-президент Удмуртской Республиканской Федерации бокса Сергей Стрелков назначен на должность заместителя генерального секретаря Федерации бокса России по учебно-методической работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Сергея Стрелкова, в федерации заметили успехи, которые показывали команды ПФО на соревнованиях, поэтому появилось предложение о новой работе. Кстати, о достижениях наших спортсменов за 2020 год вице-президент Удмуртской Федерации бокса рассказал нам в большом интервью.

«По совокупности все сложилось и в Оренбурге мне было сделано предложение, от которого, как говорится, было глупо отказываться. Ну а дальше был ряд юридических моментов, политических, организационных. Я уже в начале марта понимал, что уеду сюда», - рассказывает «Комсомолке» Сергей Стрелков.

Отмечается, что новый заместитель генерального секретаря федерации бокса России займется нововведениями для федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «бокс». Он будет координировать написание новых программно-методических материалов, которые регламентируют тренировочный процесс. А еще планируется начать внедрять новые технологии в тренировочный процесс.

Фото: пресс-служба Федерации бокса России

Кроме этих задач, Сергей Стрелков ставит перед собой собственную цель: развитие бокса в ПФО.

«Думаю, что, конечно, буду так сказать интересы округа лоббировать, ничего в этом страшного не вижу. Представители Сибири есть, Дальнего Востока - есть, Юго-Запад – есть. Почему ПФО не было? Теперь и ПФО будет представлено мною», - признается он.

Самым важным мероприятием на данный момент для Сергея Стрелкова, конечно, остается первенство ПФО по боксу, которое проходит прямо сейчас. Взаимодействие с Удмуртией он планирует поддерживать, в том числе, и дистанционным способом.

«Надеюсь, что удмуртский бокс, равняясь на меня, будет показывать все большие результаты. Для этого созданы условия», - говорит Сергей Стрелков.

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