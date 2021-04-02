Трое подростков попали в больницу из-за отравления наркотиками в Ижевске
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В Ижевске трое несовершеннолетних студентов Ижевского политехнического колледжа оказались в больнице из-за отравления неизвестными запрещенными веществами. Об этом сообщает портал IZHLIFE (18+) со ссылкой на свой источник.
Данную информацию прокомментировали в пресс-службе МВД по Удмуртии. Сообщается, что одного из подростков уже выписали, а состояние двоих других оценивается как удовлетворительное.
У молодых людей изъяли запрещенные вещества. Наркотические средства направлены для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД.
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