Трое подростков попали в больницу из-за отравления наркотиками в Ижевске Фото: pixabay.com

В Ижевске трое несовершеннолетних студентов Ижевского политехнического колледжа оказались в больнице из-за отравления неизвестными запрещенными веществами. Об этом сообщает портал IZHLIFE (18+) со ссылкой на свой источник.

Данную информацию прокомментировали в пресс-службе МВД по Удмуртии. Сообщается, что одного из подростков уже выписали, а состояние двоих других оценивается как удовлетворительное.

У молодых людей изъяли запрещенные вещества. Наркотические средства направлены для исследования в экспертно-криминалистический центр МВД.

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