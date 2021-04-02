Как жителям Ижевска быстро определить у себя симптомы онкологии

главный врач клиники «РЖД-Медицина» Ольга Орлова Фото: личный архив героев

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) очередной день марафона здоровья. В прямом эфире с 16:03 до 16:44, главный врач клиники «РЖД-Медицина» Ольга Орлова расскажет методы быстрого определения онкологии.

Также она ответит на вопросы: какие обследования и анализы необходимо сдавать регулярно и с какой периодичностью и какие заболевания сейчас на первом месте среди посетителей?

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках марафона здоровья врач-ортодонт Кристина Попцова уже ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов. А врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде. Внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина ответила на вопросы жителей про вакцинацию. А вчера директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров рассказал, где в Ижевске купить экспресс-тесты на коронавирус.

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