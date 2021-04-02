Автоматический пункт весогабаритного контроля установили на трассе Ижевск-Сарапул Фото: pixabay.com

Автоматический пункт весогабаритного контроля установили на трассе Ижевск-Сарапул в районе поворота на село Бураново. Он уже готов к работе и будет контролировать предельный вес фур, исключать проезд машин с перегрузом, тем самым дольше сохраняя асфальт, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

«По данным Росавтодора, с превышением предельной массы или нагрузки на оси сегодня перевозится более 30% грузов по всей стране, что действует разрушительно на дорожное полотно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас трафик движения на Сарапульском тракте увеличился. Это связанно с открытием моста через Каму. Именно поэтому выбрали это место для размещения АПВГК.

«Ведется проверка работы оборудования. Первые три месяца после приемки, АПВГК будет работать в тестовом режиме», - пояснила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Ирина Шкляр.

Кстати, штрафовать нарушителей в течение этого времени не будут.

Новый комплекс АПВГК автоматически взвешивает и определяет размеры грузовиков на ходу, при чем делает это круглосуточно.

«Пост весогабаритного контроля при помощи лазерных сенсоров и весоизмерительных датчиков в автоматическом режиме измеряет высоту, ширину и массу проходящего транспортного средства. Затем система сверяет полученную информацию с базой данных, есть ли у транспортного средства необходимые спецразрешения. При выявлении нарушений по перевесу, если у водителя нет спецразрешения, информация передается в ГИБДД для вынесения постановления об административном правонарушении», - рассказал руководитель группы прикладных проектов филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» Виктор Загорянский.

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