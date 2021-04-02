Карта распространения коронавируса на 2 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 апреля 2021 года Фото: Амир Закиров

За минувшие сутки в Удмуртии выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов составило 74 человека. К счастью, летальных случаев не было.

А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:

Ижевск - 14 746

Воткинск - 1 336

Глазов - 1 742

Можга - 1 198

Сарапул - 1 123

Завьяловский район - 1 735

Алнашский район - 597

Балезинский район - 468

Вавожский район - 281

Воткинский район – 350

Глазовский район - 319

Граховский район - 193

Дебесский район - 263

Игринский район - 705

Камбарский район - 273

Каракулинский район - 212

Кезский район - 308

Кизнерский район - 334

Киясовский район - 214

Красногорский район - 312

Малопургинский район - 472

Можгинский район - 290

Сарапульский район - 359

Селтинский район - 266

Сюмсинский район - 223

Увинский район - 801

Шарканский район - 532

Юкаменский район - 253

Якшур-Бодьинский район - 457

Ярский район - 271

В республике уже вакцинировали 46 890 человек.

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