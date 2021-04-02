Карта распространения коронавируса на 2 апреля 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 2 апреля 2021 года
Фото: Амир Закиров
За минувшие сутки в Удмуртии выявили 78 новых случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов составило 74 человека. К счастью, летальных случаев не было.
А сейчас расскажем подробную статистику по городам и районам:
Ижевск - 14 746
Воткинск - 1 336
Глазов - 1 742
Можга - 1 198
Сарапул - 1 123
Завьяловский район - 1 735
Алнашский район - 597
Балезинский район - 468
Вавожский район - 281
Воткинский район – 350
Глазовский район - 319
Граховский район - 193
Дебесский район - 263
Игринский район - 705
Камбарский район - 273
Каракулинский район - 212
Кезский район - 308
Кизнерский район - 334
Киясовский район - 214
Красногорский район - 312
Малопургинский район - 472
Можгинский район - 290
Сарапульский район - 359
Селтинский район - 266
Сюмсинский район - 223
Увинский район - 801
Шарканский район - 532
Юкаменский район - 253
Якшур-Бодьинский район - 457
Ярский район - 271
В республике уже вакцинировали 46 890 человек.
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