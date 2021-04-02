Обмотавшая машину пленкой на 1 апреля ижевчанка: «Израсходовала 300 метров пленки»

1 апреля ижевчанка решила пошутить и обмотать пленкой машину коллеги
Фото: личный архив героев
Сегодня утром «Комсомолка» сообщала про машину, которую обмотали пищевой пленкой на улице Ломоносова. Ижевчанка, которая устроила первоапрельский розыгрыш, связалась с нами и рассказала подробности.
Сработала сигнализация, и девушка убежала
Фото: личный архив героев
Ольга работает в стоматологии. 1 апреля она решила пошутить и обмотать пленкой машину коллеги. Но сработала сигнализация, и девушка убежала. Потом Ольга решила пошутить над начальником и обмотала его машину.
«Начальник посмеялся. На все ушло 300 метров пленки», - рассказала Ольга.
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