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Общество2 апреля 2021 12:16

Обмотавшая машину пленкой на 1 апреля ижевчанка: «Израсходовала 300 метров пленки»

Это была первоапрельская шутка
Анастасия Захарова
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1 апреля ижевчанка решила пошутить и обмотать пленкой машину коллеги

Фото: личный архив героев

Сегодня утром «Комсомолка» сообщала про машину, которую обмотали пищевой пленкой на улице Ломоносова. Ижевчанка, которая устроила первоапрельский розыгрыш, связалась с нами и рассказала подробности.

Сработала сигнализация, и девушка убежала

Фото: личный архив героев

Ольга работает в стоматологии. 1 апреля она решила пошутить и обмотать пленкой машину коллеги. Но сработала сигнализация, и девушка убежала. Потом Ольга решила пошутить над начальником и обмотала его машину.

«Начальник посмеялся. На все ушло 300 метров пленки», - рассказала Ольга.

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