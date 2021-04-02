Соучредитель АНО Радея, мама 11-летнего мальчика с аутизмом Елена Ярышкина Фото: личный архив героев

Сегодня на радио «Комсомольская правда-Ижевск» (12+, 107.6 FM) очередной день марафона здоровья. В прямом эфире с 14:03 до 14:44, в день информирования об аутизме, который впервые отметят в Удмуртии, соучредитель АНО «Радея», мама 11-летнего мальчика с аутизмом Елена Ярышкина расскажет, как в Удмуртии проходят образование, реабилитация, лечение и социализация людей с аутизмом.

Также она расскажет слушателям, что такое аутизм и можно ли его вылечить. А еще ответи на вопросы: какие маркеры при беременности могут показать наличие заболевания и передается ли аутизм по наследству?

Слушатели смогут задавать свои вопросы по телефону прямого эфира 94-50-94 или отправить на Viber 8-912-007-08-06.

Кстати, в рамках марафона здоровья врач-ортодонт Кристина Попцова уже ответила на все волнующие вопросы об установке брекетов. А врач-педиатр, заслуженный работник здравоохранения Удмуртии и садовод Тамара Хакимова рассказала, как вырастить полезные для здоровья продукты на своем огороде. Внештатный специалист Министерства здравоохранения Удмуртии по вакцинопрофилактике Елена Корякина ответила на вопросы жителей про вакцинацию. А вчера директор лаборатории «МедЛаб Экспресс» Александр Петров рассказал, где в Ижевске купить экспресс-тесты на коронавирус.

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