В Удмуртии уменьшился размер зарплат в 2021 году

В Удмуртии уменьшился размер зарплат Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Удмуртстат опубликовал данные по заработным платам жителей Удмуртии за январь 2021 года. В среднем, граждане получали 36,2 тысячи рублей. В реальном выражении это на 0,2% меньше, чем в 2020 году.

Кстати, сейчас показатель Удмуртии находится на 5 месте среди 14 регионов ПФО. В лидерах - Татарстан, там средняя зарплата составляет 39,6 тысячи рублей. В аутсайдерах Мордовия и ее 29,9 тысячи рублей.

Кстати, в нашем регионе самые высокие доходы у сотрудников организаций по добыче полезных ископаемых, а также финансовой и страховой деятельности.

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