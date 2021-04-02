С 5 по 13 апреля в Ижевске перекроют улицу Нижнюю Фото: Архив «КП» в Ижевске

На улице Нижняя в Ижевске отремонтируют канализационные колодцы. В связи с этим с 08:00 утра 5 апреля и до конца дня 13 апреля будет перекрыто движение от улицы Кирова до улицы 5-я Подлесная. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Водителей просят выбирать пути объезда.

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